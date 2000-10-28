Владимир Янко на стал продлевать контракт с иркутским хоккейным клубом "Байкал-Энергия" 17:18, 04 апреля 2018 г.



Пост спортивного директора иркутского хоккейного клуба "Байкал-Энергия" покинул Владимир Янко. Заслуженный тренер России вернулся в столичное "Динамо".

Такую информацию разместили на официальном сайте московского клуба. Об этом сообщается и на сайте "бело-синих". После сезона 2017-2018 гг. у Янко закончился контракт, и специалист не стал его продлевать. Он работал в клубе с конца 2016 года и помог иркутянам завоевать серебро и бронзу чемпионата России по хоккею с мячом. Известно, что в "Динамо" Владимир Янко также займет должность спортивного директора.