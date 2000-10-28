Началась регистрация на площадки "Тотального диктанта" 17:15, 04 апреля 2018 г.



На почте, в поезде и даже на колесе обозрения. "Тотальный диктант" в этом году напишут в тысяче городов мира. Каждый раз команда проекта предлагает новые места для участия в акции. Как раз сегодня началась регистрация на площадки. В Иркутске это астрономическая обсерватория ИГУ, музей-ледокол "Ангара", школа "Эволюция" в Ново-Ленино. А еще культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия в селе Анга. Полный список площадок есть на сайте totaldict.ru. Проверить грамотность вместе со всеми можно будет 14 апреля.