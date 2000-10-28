Экобомба сработает в Иркутске 17:13, 04 апреля 2018 г.



Но пугаться не стоит, на самом деле так называется экологическая акция по высадке деревьев. Ее участники могут заранее заказать саженцы хвойных или декоративных деревьев, а также кустарников. Кстати, сделать это нужно до 15 апреля. Ну а в мае организаторы акции доставят саженцы в Иркутск и раздадут на месте, предназначенном для озеленения.

"В этом году нам предоставили несколько площадок. Мы остановились пока на Каштаковской роще. Каждый сезон есть такая акция "Кедр за репост". Мы дарим всем тем, кто расскажет у себя на страничке про нашу акцию. В нашем городе 100 репостов было, то есть 100 людей получат саженец бесплатно", - сообщила Мария Болдакова, организатор акции "Экобомба".

Акция всероссийская, к ней уже присоединились более 70 городов страны. Участвуют не только горожане, но и целые предприятия, детские сады, школы. В Иркутске, таким образом, за пять сезонов высадили около 8 тысяч саженцев ели, сосны и кедра. Молодые ростки привозят из Татарстана, там они дешевле. По всем вопросам можно проконсультироваться по телефону89149099819, или вступив в группу "Экобомба Иркутск" "Вконтакте".