Митинг в защиту прав животных проведут в Иркутске 15 апреля 17:09, 04 апреля 2018 г.



В этот день организуют шествие двух колонн - от сквера Кирова и от улицы Урицкого. Встретятся они на площади возле цирка, где и проведут митинг-концерт. Демонстрация пройдет в поддержку принятия федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

Закон подали на рассмотрение еще в 2001 году. Но практически сразу наложили вето. С тех пор к закону то возвращались, то забывали вновь. Между тем, по мнению сторонников волонтерского движения, именно этот закон помог бы решить сразу несколько существенных проблем. Одна из главных - это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск бездомных животных. Кроме того, предусматривается и регистрация домашних питомцев. "Чипирование домашних животных. Для чего нужно? Чтобы, если на улице увидел, можно было установить хозяина. Если хозяин потерял - вернуть, если выкинул - хозяину штраф. Это положительный опыт Европы, и мы к этому тоже пытаемся прийти", - говорит Алена Машкова, организатор акции.

Кроме того, в законе, принятия которого ждут все зоозащитники, вводится определение жестокого обращения с животными. На митинге в поддержку закона, кроме всего прочего, организуют сбор помощи животным. Желающие могут принести еду, лекарства или пожертвовать деньги. Зарегистрироваться для участия можно в специальной группе "Вконтакте", ее название - "Закон нужен сейчас Иркутск".