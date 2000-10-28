Новый надземный пешеходный переход в Иркутске пострадал от рук вандалов 17:06, 04 апреля 2018 г.



Не успели установить, как начали ломать. Надземный пешеходный переход на остановке "Курорт Ангара" в Иркутске пострадал от рук вандалов.

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Пешеходный переход на улице Боткина сдали в эксплуатацию в феврале. Прошел лишь месяц, но одна из стеклянных дверей подъемника для маломобильных горожан уже разбита. Причем очевидно: это не случайность. В закаленном стекле две вмятины от камня или мяча. Тем временем люди новому сооружению рады, хотя и не без замечаний.

- Тут же невозможно перейти было, очень хорошо, да.

- Я редко здесь хожу. Мне кажется, душновато.

- Сделали плитку в никуда. Там народ туда не ходит. А ходят все туда. А плитку сделали туда, как всегда у нас в стране.

Действительно, поскольку мост строили с нуля, нахоженных тропок к нему не было. А сейчас стало очевидно: один из самых популярных маршрутов идет прямиком через газон. Кроме того, уложили плитку и провели благоустройство еще в феврале. С приходом весны почва растаяла, покрытие местами провалилось. Устранять недостатки будет подрядчик. "Все необходимые письма с требованиями об устранении, конкретно нашими замечаниями, которые после таяния снега мы выявили, они направлены, до 1 июня все эти замечания за счет подрядчика будут устранены. Что касается вопроса, связанного с тем, что душно, давайте мы этот вопрос просто разберем, на сегодняшний день замечания такого не было", - сказал Илья Кручинин, начальник управления капитального строительства г.Иркутска.

Сейчас мост еще не передали эксплуатирующей организации, так что могут возникать вопросы уборки и электроснабжения. Что касается разбитого стекла, его, конечно, заменят. Хотя и обидно тратить деньги на ремонт подъемника, который даже не начали использовать.