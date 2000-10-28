Памятный знак центра Байкала собираются установить на Ольхоне 16:32, 04 апреля 2018 г.



Как выяснилось, географический центр озера находится рядом с деревней Харанцы. Инициатором установки знака стал известный красноярский путешественник, член Русского географического общества Владимир Черников. В обществе разработали символ с координатами и выпустили его пока в настольном варианте.

Расчеты географического центра провели специалисты из Новосибирска. Из-за того что линия озера очень изрезана, достаточно трудно было найти точку, равноудаленную от всех берегов. Она оказалась на территории национального парка. В конце марта Владимир Черников побывал на месте и установил там временный символ. "Байкал - это очень важный центр востока Сибири. Стратегический центр, там все сосредоточено, там транспортные пути, рядом границы, пересечение культур. И выяснить центр этой территории очень важно с точки зрения, что там происходит. Ведь на Байкале, кроме природных ландшафтов, других достопримечательностей нет. Ну где-то там есть писаницы, они плохо сохранились. Ну а все остальное... Наличие геометрического центра придает смысл всему. То есть вы едете куда-то", - считает Владимир Черников, путешественник, член Русского географического общества.

Как отмечает Владимир Черников, установка нового знака не повлечет за собой дополнительной экологической нагрузки на территорию. Поскольку географический центр находится на территории нацпарка, его специалисты будут следить за порядком и чистотой в окрестностях. Предполагается, что знак установят уже этим летом, но для этого необходимо согласование в Министерстве природы России.