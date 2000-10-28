Ежедневно один ребенок в Иркутской области страдает от родительской беспечности 16:29, 04 апреля 2018 г.



В целом в регионе возросло число случаев, когда дети получают тяжелые травмы или отравления дома. Чтобы обратить внимание родителей на печальную статистику, в детских медучреждениях области началась профилактическая работа. Мамам и папам напоминают о мерах безопасности в домашних условиях.

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Что такое хорошо и что такое плохо, или элементарные правила безопасности младшая дочь Даниэлы знает на зубок. Горячее не трогать, на подоконник не вставать, электричество и спички – это не игрушки. Дети знают, родители следят. Главное правило для взрослых - не спровоцировать опасный интерес у детей. "Острые предметы, горячее - все это убирается, конечно, потому что сталкивались с этим. Это на самом деле очень страшно", - говорит Даниэла Толстихина.

Страшные последствия детской шалости или безобидного любопытства ежедневно мелькают в сводках полиции. И случаев, когда ребенок получает тяжелые травмы, порой несовместимые с жизнью, там, где он должен быть защищен – дома, с каждым годом становится больше. За все происшествия ответственность несут родители. "Родители предупреждаются об административной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. И семьи проверяются по месту жительства", - сказала Людмила Иванова, сотрудник ПДН ОП № 7 г.Иркутска.

В прошлом году в Иркутской области медикаментами и бытовой химией отравились 120 детей, больше 100 получили серьезные ожоги, 32 ребенка выпали из окон, 18 младенцев родители случайно придавили во сне. Многих этих случаев, уверены специалисты, можно было избежать. "В данной статистике большинство - это несчастные случаи с детьми, которые произошли или по недосмотру родителей, либо при оставлении детей в опасном положении. Мы имели за прошлый год рост показателя младенческой смертности от несчастных случаев, когда по недосмотру происходит гибель", - сообщила Елена Попова, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Иркутской области.

Рассказать детям о правилах безопасности - это лишь малая часть из того, что может сделать взрослый. Самое главное, чтобы мир вокруг маленького любознательного человека был максимально безвредным. И это по силам каждому родителю.