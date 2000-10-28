В иркутском музее "Назад в СССР" посетителям расскажут о советском прошлом 14:20, 04 апреля 2018 г.



А вы помните, как раньше жили? В те времена, когда люди читали книги, ходили друг к другу в гости, и, как в песне поется, "не было зависти и злости". Музей "Назад в СССР" - это особое место, где каждый может вернуться в совсем близкие, но стремительно уходящие от нас 50-80-е годы ХХ века. О том, как жили граждане великой многонациональной страны Союз Советских Социалистических Республик, расскажем далее.

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Здесь царит атмосфера советского времени. Каждая вещица отреставрирована и до сих пор в рабочем состоянии. Здесь можно увидеть ручные патефоны, первую электронную технику, фотоаппараты и снимки, сделанные ими. Давно забытые атрибуты советского быта, которые облегчали жизнь домохозяйкам, они уже стали реликвией. Хранитель музея Сергей Щербаков вместе с друзьями организовал выставку старинных экспонатов. Ведь для многих это - сокровенный мир душевных воспоминаний и теплой ностальгии по детским и юношеским годам. "Проводим бесплатно для детей, так сказать, обзорные экскурсии и для взрослых. Показываем и рассказываем, что у нас за экспонаты, с чем это связано, когда это выпускалось и историю этих вещей", - говорит Сергей Щербаков, хранитель музея.

Самое важное в музее - это личные эмоции каждого человека, сохранившего светлые воспоминая о детстве или юности, которые пришлись на советскую эпоху. Коллекционер не берет денег за вход и сам приглашает горожан на экскурсии. Посещение музея "Назад в СССР" в Ленинском районе Иркутска - это историческое путешествие в светлое прошлое, чтобы пронести самое лучшее в прекрасное будущее.