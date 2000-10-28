Двухгодовалый изюбрь гулял по улицам Усть-Кута 14:12, 04 апреля 2018 г.



Дикие животные все чаще гостят в городах. На этот раз двухгодовалый изюбрь забрел на улицы Усть-Кута. О его появлении горожане сообщили в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с охотоведами поймали оленя и связали. Затем его отвезли в лес, вот только уходить таежный гость не торопился. Сотрудникам правопорядка даже пришлось прикрикнуть на изюбря и включить сирену.

За эту неделю это уже второй случай выхода животных к человеку. Несколько дней назад в поселок Березовый в пригороде Иркутска забрела косуля. Вот только ее история закончилась печально. Один из местных жителей напал на беззащитное животное и смертельно ранил его. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.