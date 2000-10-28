Границы водоохранной зоны Байкала изменили, из нее исключили населенные пункты 14:09, 04 апреля 2018 г.



Поправки в распоряжение 2015 года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Скорректировать границы поручил Владимир Путин по итогам "прямой линии" в июне прошлого года.

В водоохранной зоне расположено 159 населенных пунктов с населением около 130 тысяч человек. Ее границы практически совпадали с границами Центральной экологической зоны. Жесткие ограничения не позволяли жителям вести хозяйственную деятельность. Например, хоронить умерших и оформлять в собственность земельные участки, а также строить дороги и линии электропередач, обустраивать общественные туалеты.