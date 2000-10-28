Еще один ВИЧ-диссидент умер в Иркутске 14:05, 04 апреля 2018 г.



На этот раз мать троих детей скончалась из-за религиозных убеждений. Женщина попала в реанимацию, где врачи боролись за ее жизнь. Но муж пациентки запрещал давать ей необходимые препараты.

Супруги были уверены, что принятие лекарств против правил их религии и они "не имеют права сомневаться во всемогуществе Творца". Кстати, вдовец тоже состоит на учете в Центре СПИД, проверить детей на наличие инфекции медики не могут. Разрешение на обследование родственники не дают. "Каждый случай нас беспокоит. Вот в 2017 году было две женщины, которые отказались от всех этапов, полный отказ. В 2018 году уже две, и нас это очень тревожит. Вот другой случай, такой же драматичный, с таким же концом. Ведь не важно кто: женщина, ребенок, мужчина. Если человек не принимает терапию, финал у этого заболевания один", - говорит Юлия Плотникова, главврач Центра СПИД.

А буквально несколько дней назад стало известно о гибели 5-месячной девочки. Ее родители отказались проверять ребенка на ВИЧ при том, что сами знали о своем заболевании. Они считали, что этой смертельной болезни не существует.