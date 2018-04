Джазовый флешмоб в центре Иркутска устроили организаторы фестиваля "Джаз на Байкале" 18:56, 03 апреля 2018 г.



Прислушайтесь, весна звучит в ритме джаза. Этим вечером музыку в живом исполнении услышали посетители торгового центра в 130 квартале Иркутска. Флешмоб там устроили организаторы и участники фестиваля "Джаз на Байкале". Неожиданно для окружающих музыканты начали играть и исполнять всемирно известную легендарную джазовую композицию "Let my people go". Так иркутян пригласили на фестиваль, который собирает лучших джазменов мира в Иркутске уже в 13-й раз.

Фестиваль "Джаз на Байкале" откроется вечером 6 апреля музыкальным парадом по 130 кварталу. Главными площадками для выступлений станут Иркутский музыкальный театр и филармония. На праздник джаза приедут исполнители из США, Германии и Франции.