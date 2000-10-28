Жители микрорайона Зеленый Берег Иркутска получили квитанции за коммунальные услуги в десятки тысяч рублей 18:29, 03 апреля 2018 г.



Коммунальные платежи по космическим тарифам. "Золотые" счета от управляющей компании получили жители одного из иркутских микрорайонов. Суммы за коммунальные услуги в квитанциях достигали 80-ти, а в некоторых случаях и 120-ти тысяч рублей. Почему так получилось, выясняла съемочная группа программы "Новости".

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Наталия без конца перебирает маленькие бумажки. Это коммунальные счета за каждый месяц. По словам женщины, квартиру она приобрела 3,5 года назад. Оплату всегда производила своевременно. Тем сильнее были удивление и шок, когда в почтовом ящике появилась вот эта квитанция. Долг за коммунальные услуги - почти 90 тысяч рублей. "Эта квитанция - якобы задолженность за квартплату. За какой период времени, не указано. Я позвонила в управляющую компанию и спросила: почему такой долг? Я же произвожу регулярно платежи за квартиру. Мне было, даже в несколько грубоватой форме отвечено: посмотрите, за сколько квадратов вы платите, и тогда вам все станет ясно",- рассказала Наталия Шмонина, житель мкр. Зеленый берег, г.Иркутск.

Но дело в том, что в обычной квитанции не указывают площадь квартиры. Наталия была уверена, что производит полную оплату за свои квадратные метры. Такие квитанции получили жильцы порядка 40 квартир микрорайона Зеленый берег. Суммы в них разные: от 80-ти до 120-ти тысяч рублей. Это долги за отопление, содержание дома и текущий ремонт за несколько лет. "Перерасчет для собственников жилых помещений в микрорайоне Зеленый берег произошел на основании данных, которые мы получили из службы Росреестра о реальных площадях, которые занимают данные собственники. Соответственно, сверив данные, которые были в нашей базе, мы выяснили, что площади у многих таких собственников занижены", - сообщил Салават Хангараев, директор управляющей компании.

Произойти это могло из-за того, что во время строительства площадь квартиры в документах указывалась одна, а в реальности получалась больше. "В случае, когда дом строится, люди получают договор долевого участия в строительстве. И, соответственно, там прописана площадь. Но, когда дом сдается и его перемеряют сотрудники БТИ, площадь может меняться", - говорит Максим Тельтевский, эксперт межрегиональной ассоциации "Содружество ЖКХ".

Юристы советуют жителям дождаться, когда управляющая компания обратится в суд. "Управляющая компания в любом случая имеет право обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности, однако в лучшем случае управляющая компания сможет взыскать за последние три года вышеуказанный перерасчет. И только в том случае, если докажет, что долг образовался по вине граждан", - прокомментировала Анастасия Новикова, адвокат.

Жители утверждают: все сведения о площади квартиры предоставляли управляющей компании в момент заключения договора. И не собираются платить за чужие ошибки.