Жители микрорайона Зеленый Берег Иркутска получили квитанции за коммунальные услуги в десятки тысяч рублей
Коммунальные платежи по космическим тарифам. "Золотые" счета от управляющей компании получили жители одного из иркутских микрорайонов. Суммы за коммунальные услуги в квитанциях достигали 80-ти, а в некоторых случаях и 120-ти тысяч рублей. Почему так получилось, выясняла съемочная группа программы "Новости".
Наталия без конца перебирает маленькие бумажки. Это коммунальные счета за каждый месяц. По словам женщины, квартиру она приобрела 3,5 года назад. Оплату всегда производила своевременно. Тем сильнее были удивление и шок, когда в почтовом ящике появилась вот эта квитанция. Долг за коммунальные услуги - почти 90 тысяч рублей. "Эта квитанция - якобы задолженность за квартплату. За какой период времени, не указано. Я позвонила в управляющую компанию и спросила: почему такой долг? Я же произвожу регулярно платежи за квартиру. Мне было, даже в несколько грубоватой форме отвечено: посмотрите, за сколько квадратов вы платите, и тогда вам все станет ясно",- рассказала Наталия Шмонина, житель мкр. Зеленый берег, г.Иркутск.
Но дело в том, что в обычной квитанции не указывают площадь квартиры. Наталия была уверена, что производит полную оплату за свои квадратные метры. Такие квитанции получили жильцы порядка 40 квартир микрорайона Зеленый берег. Суммы в них разные: от 80-ти до 120-ти тысяч рублей. Это долги за отопление, содержание дома и текущий ремонт за несколько лет. "Перерасчет для собственников жилых помещений в микрорайоне Зеленый берег произошел на основании данных, которые мы получили из службы Росреестра о реальных площадях, которые занимают данные собственники. Соответственно, сверив данные, которые были в нашей базе, мы выяснили, что площади у многих таких собственников занижены", - сообщил Салават Хангараев, директор управляющей компании.
Произойти это могло из-за того, что во время строительства площадь квартиры в документах указывалась одна, а в реальности получалась больше. "В случае, когда дом строится, люди получают договор долевого участия в строительстве. И, соответственно, там прописана площадь. Но, когда дом сдается и его перемеряют сотрудники БТИ, площадь может меняться", - говорит Максим Тельтевский, эксперт межрегиональной ассоциации "Содружество ЖКХ".
Юристы советуют жителям дождаться, когда управляющая компания обратится в суд. "Управляющая компания в любом случая имеет право обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности, однако в лучшем случае управляющая компания сможет взыскать за последние три года вышеуказанный перерасчет. И только в том случае, если докажет, что долг образовался по вине граждан", - прокомментировала Анастасия Новикова, адвокат.
Жители утверждают: все сведения о площади квартиры предоставляли управляющей компании в момент заключения договора. И не собираются платить за чужие ошибки.