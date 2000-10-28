Полеты между регионами России подешевеют 17:22, 03 апреля 2018 г.



Снизить до нуля налог на добавленную стоимость для таких перевозок предлагают в Минтрансе России. При этом для московских рейсов НДС сохранится на прежнем уровне - 10 процентов, сообщает "Российская газета". Таким образом, в столице стараются развивать авиасеть между регионами.

Не секрет, сегодня попасть из Иркутска, например, в Томск без пересадки невозможно. При этом часто лететь приходится через Москву. На столичные рейсы приходится три четверти внутрироссийских перевозок. После отмены налога выгоднее будет летать напрямую, это поможет сравнять перекос. Кроме того, это создаст новые рабочие места в регионах, специалисты прогнозируют также рост спроса на российские самолеты и снижение стоимости авиабилетов.