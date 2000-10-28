Три лесничества на территории "Заповедного Прибайкалья" получили новые пожарные цистерны 16:52, 03 апреля 2018 г.



Машины направятся в населенный пункт Онгурен, в поселок Большая речка и в Слюдянский район. В последний раз автомобильный парк для лесничеств обновляли 6 лет назад. Сейчас пожарные цистерны получили в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал". Один автомобиль стоит около 3,5 миллионов рублей. Вся техника особого назначения: предназначена именно для тушения пожаров в лесной зоне.

"Это специализированные пожарные автоцистерны. Они вездеходные и оборудованы всем необходимым, чтобы работать в условиях лесных дорог. Лесные дороги очень тяжелые для прохождения автомобильной техники",- подчеркнул Сергей Кочнев, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Специалисты говорят: в каждую машину может поместиться целая команда огнеборцев, а именно: пять человек. Пожароопасный сезон уже близко, поэтому на территории заповедных лесов приступили к подготовительным работам. Создали 12 групп пожаротушения численностью почти 70 человек, на вооружении имеется грузовая техника, тракторы и бульдозеры. Еще в прошлом году провели ремонт и подновление минерализированных полос. Для туристов изготовили плакаты, памятки и информационные аншлаги.