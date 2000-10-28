Минсельхоз России планирует отменить полный запрет на добычу байкальской нерпы

16:49, 03 апреля 2018 г.

Правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна изменят. Планируют снять запрет на добычу самцов и некормящих самок нерпы, в том числе на добычу молодых особей нерпы старше возраста белька.

При этом предлагают ограничить сроки добычи нерпы: охота будет разрешена в южной части Байкала с 1 апреля до начала мая, в северной части - с 10 апреля до схода льда. Промышленную добычу нерпы остановили в 2007 году. Добывать этих животных разрешили только коренным малочисленным народам. На заседании межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов предложил возобновить промысловую добычу нерпы.



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