Меньше полугода осталось до открытия новой школы в поселке Горячий Ключ 16:46, 03 апреля 2018 г.



Здание в Иркутском районе уже возвели под кровлю. В двух блоках закрыли тепловой контур. По плану летом всю территорию благоустроят. Новая школа заменит устаревшую одноэтажную постройку из дерева.

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Это будет самое современное здание в поселке. Со своей столовой, мастерскими и медицинским блоком. Для начальной школы запроектировали отдельный вход, чтобы младшеклассники смогли заниматься отдельно от остальных. Как идет стройка, сегодня проверил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ему рассказали: утепление и облицовку фасада почти завершили. Сейчас монтируют инженерные системы. Новое учебное заведение из трех блоков рассчитано на 154 человека. То есть на уроки смогут пойти не только дети из поселка Горячий Ключ. А пока местных школьников разместили в других заведениях. "Сейчас дети на подвозе в школу в Пивоварихе. 134 ребенка. Потому что ребята из 10-11 классов перешли в школу в Пивоварихе для того, чтобы закончить 11 класс в большой общеобразовательной школе. А малыши учатся здесь, в приспособленном здании, прямо в поселке Горячий ключ", - сообщила Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.

Если строительство школы в самом разгаре, то здесь, на соседней улице, все работы почти завершили. Эти дома построили взамен пяти сгоревших двухквартирных зданий. Прошлым летом без жилья осталось около 40 человек. С пиломатериалом для строительства помогло правительство региона. Работы выполнили подрядчики Иркутского района. С июля по ноябрь они сумели восстановить все здания. Так что в новые дома погорельцы въехали еще в начале зимы. "Там внутренней отделки нет, но это обычная традиция. Дома построены из бруса, и он требует усадки, примерно 1 год. Те же строители, которые их сделали, закончат внутреннюю отделку в течение лета этого года. И кое-какие дворовые постройки", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

А сами жители уверены: их улица еще будет меняться. Новые дома - это только основа для будущего. Почти никто из погорельцев не уехал после пожара из поселка. Свои дворы, уничтоженные огнем, они обязательно приведут в порядок.