В Иркутске пройдет первый фестиваль современной драматургии независимых молодежных театров "Источник" 16:28, 03 апреля 2018 г.



Театр без границ и стандартов. Завтра в Иркутске откроют первый фестиваль современной драматургии независимых молодежных театров "Источник". На пять дней наш город станет большой сценической площадкой, где показать себя смогут негосударственные профессиональные коллективы. Каждое фестивальное утро будет начинаться с творческой встречи или мастер-класса.

Гостями "Источника" станут актриса МХТ имени Чехова Светлана Иванова-Сергеева - выпускница Иркутского театрального училища, а также режиссер петербургского Театра на Литейном Андрей Сидельников. Все тренинги пройдут в творческом пространстве по адресу: Карла Маркса, 40. Вход свободный. А вечерами зрителей ждут спектакли от театров-участников. Свои постановки на форуме представят Театр танца "PROдвижение", центр "Новая драма", Иркутское театральное училище, молодежный театр "Подвал", а также коллективы из поселков Маркова и Плишкино. Это будет первый в истории региона форум, где негосударственные театры смогут обменяться опытом и познакомиться с широкой публикой.

Виталий Барышников, начальник управления культуры администрации г.Иркутска: В Иркутске в последние годы сложилась очень, на мой взгляд, позитивная история, связанная с формированием современных профессиональных негосударственных и немуниципальных театральных коллективов. Это коллективы, созданные профессиональными актерами, созданные для того, чтобы самореализоваться в своем творчестве.

Владимир Лопаев, художественный руководитель театра танца "PROдвижение", соорганизатор фестиваля "Источник": Для себя мы определили сам фестиваль как объединение, найти рукопожатия, объединиться, взяться за руки, обсудить какие-то моменты. У каждого театра вопросы накопились, они существуют: что дальше? какое будущее?

Каждый вечер участники и зрители будут обсуждать увиденные спектакли. И еще одна особенность фестиваля: итогом ежедневных мастер-классов станет небольшая общая постановка. Ее покажут на закрытии 8 апреля. Расписание спектаклей и подробности форума можно узнать по телефону 8-964-803-82-08 и в официальной группе фестиваля "Вконтакте".