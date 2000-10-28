Призывники, получившие отказ в прохождении военной службы, могут опротестовать решение медкомиссии 16:10, 03 апреля 2018 г.



Не годен - попробуй еще раз. С 1 апреля этого года ограничение годности к военной службе по здоровью не повод не ходить в армию. Речь идет о добровольцах. Молодые люди призывного возраста, которые раннее получили отказ в прохождении военной службы, теперь могут опротестовать решение медкомиссии. Разумеется, в случае выздоровления. После этого такие добровольцы отправятся служить.

Сейчас военные комиссариаты в Иркутске, как и в целом по стране, набирают в ряды военнослужащих исключительно здоровых и готовых к военным будням молодых людей. Так что свое место в вооруженных силах России нужно еще заслужить. "Если в прошлом году весной отбирали порядка 360 человек, то на сегодняшний день задача - 337 человек. Немножко уменьшили. У нас есть возможность отбирать более готовых, здоровых, желающих",- сказал Алексей Деревянко, военный комиссар по Октябрьскому и Правобережному округам г.Иркутска.

Также призывники, которые делают успехи в учебе или имеют научные работы, могут отправиться служить в специальные научные роты. Служба в них является среди военнослужащих элитарной и открывает в будущем, по словам командующего состава, отличные перспективы. Но необходимо пройти большой конкурсный отбор. Всего в военные части страны в этот раз отправится почти три тысячи призывников из Иркутской области.