Иркутские спортсменки завоевали 17 золотых медалей на чемпионате Сибирского округа по боксу 17:51, 02 февраля 2018 г.



Иркутские девушки - самые сильные в Сибири. Это звание спортсменки подтвердили на соревнованиях Сибирского федерального округа по боксу. Результат - 17 золотых медалей и первое командное место. При этом соревнования такого уровня для них дебютные.

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Молниеносно, но очень аккуратно, как это умеют делать только девушки. Работая в паре, удары они наносят ладошками. В боксе это упражнение называется "пятнашки". Однако на ринге все проходит иначе. Спортсменки показали неженский характер и привезли в Иркутск сразу три золотых и две бронзовых награды с чемпионата Сибирского федерального округа по боксу. Причем в некоторых схватках победа была настолько очевидна, что тренер соперницы останавливал поединок, чтобы уберечь своего спортсмена. Так, Анастасия Ботясова закончила финальный бой досрочно. "Больше характером, по характеру все жестко. Соперник не может боксировать больше и забивается в канаты, не предпринимает никаких действий. Судья останавливает бой", - говорит Анастасия Ботясова, КМС по боксу.

Сборная Иркутска отправилась на эти соревнования впятером, на турнир такого уровня впервые. Рассказали, что, невзирая на волнение, сражались не ради медалей, а для победы над собой. "Сколько бы ты ни тренировался, если не будешь выступать на соревнованиях, то ты не будишь подниматься. Каждые соревнования - это большой скачок в развитии, даже если ты не выиграл", - отмечает Мария Петрова, призер чемпионата СФО по боксу.

Тренер женской команды Иркутска был уверен в победе. Признается, что поучиться напору и отваге у этих юных спортсменок могут и опытные мастера. В результате в копилке Иркутской области первое командное и 17 золотых наград.

Евгения Ханхалаева, призер чемпионата СФО по боксу: Мне поможет это в жизни защитить себя. Если кто-то меня обидит, то я смогу дать сдачи.

Алексей Переслытских, тренер сборной Иркутска по боксу: Волновались перед боем. Новое для них - выйти на ринг такого уровня соревнований в первый раз. Девочки психологически устойчивы, были готовы к этому, особо не пришлось на них как-то воздействовать. Показали очень хорошие результаты.

В дальнейшем они будут представлять наш город на чемпионате и первенстве страны по боксу, которые пройдут уже этой весной. Сборы у девушек стартуют 8 марта.