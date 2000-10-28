"Сибирский десант" продолжает путешествие по штату Аризона 17:43, 02 февраля 2018 г.



Сколько мусора оставляют туристы в Америке? И вкусный ли жареный кактус? Наша съемочная группа отправилась в каньон Дубовой реки, штат Аризона.

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В прошлом выпуске "Сибирский десант" высадился в Аризоне - штате красных скал и каньонов, где снимали многие вестерны. Мы учились жизни в дикой природе: узнали, как разводить огонь без помощи спичек и какое растение поможет сохранить мясо без холодильника. Пора двигаться дальше!

Сегодня наша цель - каньон Оак Крик. В переводе - каньон Дубовой реки. Здесь расположен одноименный нацпарк. Одним из волонтеров в нем работает Кэти Пендли. Она внучка фермера, который первым поселился в этих местах. В 1907 году Френк Пендли приехал сюда ловить форель и решил остаться. "У него было 58 акров, он посадил 700 яблонь, в хорошие годы с них собирали восемь тысяч бушелей яблок. Он женился на моей бабушке, она тоже была из фермеров. Когда они познакомились, ей было 18, ему – 45, у них было 9 детей, мой отец Том был первый", - рассказывает Кэти Пэндли, внучка Фрэнка Пэндли.

Маленькая Кэти тоже росла на ферме среди яблоневых деревьев. А потом землю выкупило государство.

В выходной день помочь национальному парку собрались волонтеры. Разбиваются на группы, разбирают инструмент - и вперед. Убирать за отдыхающими нужно всегда. Узнавали люди, что национальному парку нужна помощь, в основном через группы в соцсетях. Многие приехали из Финикса - за 200 километров. "Люди бросают мусор, бутылки, это делает мир ужасным. На уборку нужно не так уж много времени. Хорошо, когда множество людей занимаются этим: собирают мусор, очищают. Позаботься о природе, и она позаботится о тебе", - говорит Виктор Педиа, волонтер.

По сравнению с уборкой, например, на Байкале мусора совсем немного. В основном окурки - они отравляют воду. Есть и пластик. Но, видимо, сознательных туристов в Америке все-таки больше.

Как ни парадоксально, но некоторый мусор волонтерам собирать нельзя. Например, ржавую банку они оставили на месте. А все потому, что, скорее всего, возраст этого мусора больше 50 лет, и это уже считается артефактом.

Другая группа волонтеров занимается яблоками. Да-да, с тех деревьев, которые в начале ХХ века посадил Френк Пендли. Урожай уже собрали, теперь его готовят к продаже на фольклорном празднике. Плоды сортируют: что-то пойдет на пироги и компоты, а самые спелые наливные яблоки украсят прилавки. Фрукты очень аппетитные, но попробовать их не предлагают. Да никто и не просит, даже дети. Но, поскольку подошло время обеда, мы отправились на поиски кулинарных приключений.

Здесь очень много мексиканцев, и все просто обожают мексиканскую кухню. Ну вот и мы заглянули в ресторанчик и на свой страх и риск заказали жареный кактус. Сейчас будем пробовать. Я немножко волнуюсь, потому что говорили, что это остро. Те, кто любит острое, я постараюсь передать им свои эмоции, те, кто не любит, возможно, увидит все по моему лицу. Так, кактус... Ребята, вкусно! Сразу не поймешь: это мясо или овощ, например, но то, что гриль, это очевидно. Интересная вещь, рекомендую. И, кстати, вовсе не остро.

А в каньоне Оак Крик подводят итоги акции по уборке. Мусор, который привезли из разных точек, сортируют. В кемпингах, видимо, останавливаются гораздо менее сознательные люди - волонтеры привезли оттуда большие мешки отходов. Помощь такого рода нужна парку постоянно, говорят активисты. "После больших праздников у нас очень много мусора. И помощь волонтеров помогает также сохранять местность здоровой. Мусор, особенно пищевые отходы едят дикие животные, они могут заболевать, бактерии распространяются, и все это в итоге влияет на здоровье людей",- отмечает Шэрон Мазек-Лопес, координатор волонтерского движения.

Особенно важно сохранять чистыми питьевые источники. В засушливой Аризоне вода - особая тема. Пить здесь нужно больше обычного: мало того что на термометре плюс тридцать, так еще высокогорье. Получить обезвоживание можно незаметно для себя. Вода, которая спускается с гор, означает жизнь для всех людей, которые живут в долине. "Оак Крик - это часть большого водосбора, это все лесные ручьи и источники. Мы отслеживаем, куда может идти вода, и на 700 процентов у нас недобор. То есть нам нужно на 700 процентов больше воды, чем есть в реке, чтобы удовлетворить все нужды. Если мы продолжим просто качать воду, подземные резервуары начнут иссякать, и река в итоге может пересохнуть", - говорит Амина Сена, гидролог, рейнджер Национальной службы леса.

Чтобы этого не допустить, работают все вместе: власти города, штата, Национальная служба леса и, конечно, волонтеры. Ведь если каждый житель начнет осознанно относиться к природе, к месту, где он живет, нам будет что оставить своим внукам.

Итак, нам пришло время прощаться с Аризоной. Как ни жаль расставаться, но приходится уезжать. Это удивительный штат, это штат, который дал нам новый опыт. Это невероятно теплый штат, здесь в октябре 30 градусов жары. А сейчас нам пришло время отправляться, нас ждет штат Юта. Штат пчелиных домиков, то есть штат ульев, как его называют здесь, в Америке.

Смотрите в следующем выпуске. Кто живет в Замке богов? И как название чуда природы связано с потерей целого стада коров? "Сибирский десант" высадится в штате Юта.