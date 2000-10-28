Памяти героев войны в краеведческом музее посвятили композицию "Сибиряки под Сталинградом" 17:31, 02 февраля 2018 г.



Сегодня 75 лет со дня победы Красной армии в Сталинградской битве - величайшем и самом кровавом сражении ХХ века, которое повернуло ход II Мировой войны. В этой битве погибли почти полмиллиона красноармейцев. Среди них тысячи сибиряков. Их памяти в Иркутском областном краеведческом музее посвятили литературно-историческую композицию "Сибиряки под Сталинградом".

В ее основе книга ветерана Великой Отечественной Иннокентия Черемных, который прошел кровавую битву от начала до конца. Дивизионный разведчик как репортер описывал ее от первого лица. Окопная правда сегодня звучит для нынешних школьников. "Был 272 полк в составе дивизии НКВД, который полностью был укомплектован из наших соотечественников, земляков. И бои были настолько жаркие, что от полка к середине битвы, к переломному моменту осталось 30 человек всего", - рассказывает Илья Сосновский, научный сотрудник Иркутского областного художественного музея.

Акция Иркутского краеведческого - часть масштабного проекта "Территория Победы", его проводит центральный музей Великой Отечественной войны. Также всех россиян призывают поучаствовать во флешмобе "Цифровое небо Победы". С помощью мобильного приложения пространство вокруг оживает: появляются фотографии, силуэты скульптуры "Родина-Мать", небо окрашивает салют. Такие фото или видео нужно выложить в соцсети с хэштегами: #СталинградскаяПобеда75 #ТерриторияПобеды.