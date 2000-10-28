Заседание комиссии по проблемам Байкала прошло в Иркутске 17:25, 02 февраля 2018 г.



Пункты приема судовых отходов необходимо построить на Байкале. Их отсутствие - одна из ключевых опасностей для экосистемы озера, ведь все нечистоты маломерные суда напрямую сбрасывают в воду. Сегодня в Иркутске прошло заседание комиссии по проблемам Байкала.

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По следам недавних трагических событий в Ольхонском районе, когда выгорел один из домов турбазы, позже оказалось, нелегальной и погибли два человека, специалисты Росприроднадзора заявляют: на таких объектах невозможно обеспечить безопасность людей. Что уж говорить об экологии в зоне Байкала. Глава федерального министерства Сергей Донской призывает: необходимо до начала туристического сезона проверить все базы отдыха. И следом заявляют еще одну ключевую проблему: наибольший вред экосистеме озера наносят маломерные суда. Их сегодня на Байкале не меньше семи тысяч единиц, а пунктов приема отходов нет. "На мой взгляд, количество судов должны определять специалисты. Сейчас нам замруководителя Росприроднадзора озвучил позицию, когда одна из важных экологических горячих точек - это с судами. Наравне с очистными сооружениями, которые нужно строить. Этим нужно заниматься", - говорит Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ.

Один из важных шагов, и об этом сообщают эксперты, сделать удалось: в вопросе ликвидации отходов от Байкальского ЦБК перешли от слов к конкретным действиям. Работу специалисты Росгеологии на месте начали. "Механизм простой: нужно готовить проектное решение, которое поможет с этим вредом справиться. То, что мы начали выявлять вещи, которые не были учтены ранее, говорит о том, что работа идет и это позволяет решать, как будем дальше с этим разбираться", - сказал Руслан Болотов, председатель правительства Иркутской области.

Это первое заседание комиссии по проблемам Байкала в этом году. Для двух субъектов страны - Иркутской области и Бурятии - важно выполнить поручения президента Владимира Путина об экологическом развитии Байкальской природной территории, которые он дал в августе прошлого года. Одно из них, в том числе, касается строительства автодороги на Ольхоне. Средства на проектирование уже выделены. И еще, федеральный министр уверен: до 2020 года все запланированное по федеральной программе охраны озера Байкал выполнить не удастся. Будут продлевать, возможно, еще на 10 лет.