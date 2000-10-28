Спасатели еженедельно проверяют лед Байкала и предупреждают туристов о возможных ЧП 17:19, 02 февраля 2018 г.



Байкал начал вставать. У берегов Листвянки толщина льда сейчас составляет около 40 сантиметров. Но выход и выезд на него опасен. Еженедельно спасатели мониторят обстановку. Осматривают трещины, устанавливают предупреждающие таблички, измеряют толщину льда. На дежурное патрулирование вместе с ними сегодня отправилась съемочная группа программы "Новости".

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"Здесь наиболее опасная не толщина льда, а вот именно трещина. Вот видите, здесь может быть облом. Человек может встать на край, и лед, как крышка, сработает, то есть перевернется. И вот в таких местах мы устанавливаем предупреждающие таблички", - говорит Алексей Митянин, старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальской патрульной службы.

"Стой! Опасно!" - такие таблички стоят вдоль всего побережья озера. А рядом с Листвянкой тем более. Много туристов. Не успеваем выехать из поселка, как встречаем путешественника. Он приехал из Чехии и в одиночку пешком идет до Ольхона. О его маршруте спасатели ничего не знают.

- Вам надо было зарегистрироваться в Байкальском поисково-спасательном отряде.

- О! да? Я не знал... Извините меня. Я не знал.

- Хорошо. Я тогда вам дам вот такую памятку. Избегайте, пожалуйста, открытых трещин и сильно далеко от берега не отходите.

С иностранцами так часто бывает, рассказывают нам спасатели. Маршрут не регистрируют. Между тем связь на Байкале есть не везде. И в случае ЧП человек может просто оказаться в плену Байкала.

Вместе с нами в патруль вышло новое судно. Аэролодка на поступила на вооружение Байкальского поисково-спасательного отряда в начале января. Быстрая, развивает скорость свыше ста километров в час, она с легкостью идет и по воде, и по льду. И даже острые торосы ей покоряются. В экстренных ситуациях позволит быстро добраться до места. "Мы предполагаем использовать такие суда, у нас опыт есть уже в условиях наводнений. Ну и опять же по тонкому льду в отличие от воздушной подушки судно не покрывается льдом. Уверенно себя чувствует, работает. Ну и позволяет, собственно, на него надеяться", - рассказывает Евгений Дорогайкин, спасатель международного класса БПСО МЧС России.

С того момента, как Байкал покрылся льдом, у берегов Листвянки не зарегистрировали ни одного несчастного случая. Регулярное патрулирование и профилактические беседы с населением и туристами работают. Но спасатели в любой момент готовы ко всему.

Спасатели говорят: лед Байкала коварный. Сегодня он выглядит вполне безопасно. И очень даже твердый. А завтра, например, может произойти землетрясение силой всего-то в полтора балла. И тогда маленькая трещина может превратиться в большую. А в ней смерть.