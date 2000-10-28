С нового учебного года в школах Иркутска, требующих особого внимания, будут работать инспекторы 14:37, 02 февраля 2018 г.



Также сотрудники полиции начнут патрулировать наиболее сложные территории рядом с образовательными учреждениями города. Усиление мер безопасности в иркутских школах обсудил на рабочем совещании мэр Дмитрий Бердников с сотрудниками администрации и силовых структур города.

"Мы должны принять меры, чтобы все блокировать, чтобы у нас была возможность контролировать ситуацию, чтобы безопасность наших учебных заведений находилась под серьезным контролем. И все, что от нас зависит, мы должны сделать", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Профилактическая работа в школах идет в течение всего учебного года. Исправность видеонаблюдения проверяют постоянно, сказал начальник департамента образования Иркутска Александр Костин. Записи хранятся на жестких дисках. В 2017 году за счет средств бюджета города установили и модернизировали системы видеонаблюдения в 73 образовательных учреждениях. Есть также кнопки экстренного вызова и пожарная сигнализация.