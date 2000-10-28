Селенгинский и Большереченский рыбзаводы будут выпускать молодь омуля в Байкал 14:33, 02 февраля 2018 г.



Объединить усилия ученых, чтобы омуля стало в Байкале больше. Работу специалистов, которые проводят исследования, скоординируют между собой. Это один из пунктов государственной программы по восстановлению численности омуля. Другое направление - активизировать искусственное производство.

Сейчас рассматривают вопрос целесообразности возрождения рыбзавода в Ольхонском районе. А в Бурятии эти вопросы уже решают. Селенгинский и Большереченский заводы передали в ведение Росрыболовства. Деньги предусмотрены, примерно 300 миллионов на каждое предприятие. Но для выделения средств нужно сделать проектно-сметную документацию. Упор сделают на выпуск молоди, а не икры как раньше. "Сейчас проектно-сметная документация разрабатывается. В этом году она будет сделана, рассчитываем, что пройдет главгосэкспертизу. Соответственно, мы ставим вопрос, чтобы со следующего года было выделено целевым образом финансирование на восстановление этих заводов. Восстановление этих заводов позволит в три раза увеличить их мощность",- сказал Василий Соколов, заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству.

Усилили также рыбоохранные меры. Увеличили количество инспекторов, закупили необходимую технику, в том числе мощные моторы. И на этом закупать технику не перестанут. Специалистам в помощь планируют закупить, в том числе, беспилотники. Рейды проводят не только на воде, но и на суше. У нарушителей забирают лодки и катера. На штрафплощадке они могут простоять два месяца. Напомним, ловить омуль можно только любителям, норма для них 5 килограммов, также байкальского эндемика можно ловить коренным малочисленным народам.