К 1 марта все муниципалитеты области должны предоставить список нелегальных гостиниц 14:26, 02 февраля 2018 г.



Развивать туристический бизнес с минимальным экологическим уроном - таков план агентства по туризму Иркутской области на 2018 год. Западно-Байкальская межрайонная прокуратура проверила исполнение природоохранного законодательства на острове Ольхон. По оценкам следственного комитета, сумма ущерба от работы незаконных мини-гостиниц составила 17 миллионов рублей.

Отели обустраивали выгребные ямы и сливали жидкие отходы в Байкал. Общая площадь загрязнения составила почти 900 квадратных метров. Возбуждены уголовные дела. Теперь все муниципалитеты области уже к 1 марта должны предоставить список нелегальных гостиниц. "Основная задача муниципалитетов сейчас - четко отработать на своей территории, выявить все имеющиеся объекты. Зачастую туристические услуги оказываются, помимо турбаз и гостиниц, в гостевых домах, которые, соответственно, никак нигде не зарегистрированы. Ежегодное прибытие туристов в Иркутскую область увеличивается. За последние пять лет количество выросло более чем на 60%. И составило, по оценочным данным, в 2017 году около 1,6 миллиона человек", - сказала Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

Высокую долю среди иностранных туристов занимают гости из Китая, Республики Корея, Германии, Монголии, Франции. Иркутская область занимает 13 место в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России.