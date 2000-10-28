В Ангарске завершился первый этап строительства набережной – укрепление берега реки Китой 14:21, 02 февраля 2018 г.



Работы вели на участке длиной более километра. Стоимость контракта - 356 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и местного бюджетов. Согласно проекту, береговая линия соединит старую часть города с квартальной и станет визитной карточкой Ангарска. А для его жителей любимым местом для отдыха, прогулок на свежем воздухе и занятий спортом.

"Это должно стать реальностью для взрослых и детей, чтобы это место на самом деле стало очень популярным, чтобы можно было отдыхать, заниматься спортом, проводить большие красивые мероприятия. Природа располагает к этому", - отметил Сергей Ястребов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ.

Теперь строители готовы приступить к благоустройству территории. Планируется создать беговые и велосипедные дорожки, детские площадки, установить тренажеры.