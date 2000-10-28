Владельцу собак, которые загрызли ребенка в Братске, вынесли приговор 14:12, 02 февраля 2018 г.



Один год лишения свободы. Такой приговор братский суд вынес владельцу собак, которые загрызли двухлетнего мальчика. Трагический случай произошел осенью прошлого года в Вихоревке.

Мальчик гулял в огороженном дворе дома, где жил вместе с матерью. В какой момент женщина потеряла ребенка из вида, а нашла уже бездыханное тело с множественными укусами собак. Ранее хозяину животных неоднократно указывали на их агрессивное поведение. Но мужчина на это не реагировал. Уполномоченный по правам человека Виктор Игнатенко предложил принять областной закон об административной ответственности за нарушение правил содержания собак. Сейчас ответственность за такие нарушения в Приангарье не установлена.