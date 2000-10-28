Иркутянка собирала деньги на лечение собаки, а ее обвинили в мошенничестве 14:10, 02 февраля 2018 г.



Оклеветали в соцсетях. На глазах молодой девушки сбили собаку, и она не смогла остаться равнодушной. Иркутянка начала сбор средств на лечение животного, а ее обвинили в мошенничестве.

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29 января Елена увидела собаку, которую сбили на дороге. Девушка не смогла пройти мимо, подобрала животное и отвезла в ветеринарную клинику. Елене выставили счет в десять тысяч рублей. Тогда иркутянка решила обратиться за помощью в соцсети. "К нам обратились с коммерческого аккаунта, человек попросил разместить объявление о собаке, о сборе средств на собаку. Ну мы решили уже, был вечер, решили поменять реквизиты, если в случае, утром позвоним, и собака будет в этом приюте, то мы сами деньги отвезем. Потому что было подозрение, что этот человек - мошенник", - рассказал администратор группы "сводка 38".

Вместо помощи Елену обвинили в мошенничестве. Администратор групп, в которых девушка разместила объявление, заблокировали ее и изменили реквизиты, ссылаясь на то, что животное не находится на лечении. "Вечером сестра мне позвонила и сказала: "Лена, ты известна на всю Иркутскую область". Когда вечером приехала и увидела, что меня опозорили, что я мошенница, на всю Иркутскую область, мне конечно... Я в шоковом состоянии, что я помогла собачке и стала таким позором", - говорит Елена Нижегородцева.

Бросить собаку на произвол судьбы Елена не смогла. Девушка самостоятельно оплачивает лечение и пребывание животного в стационаре. Ветеринарный врач дает позитивные прогнозы при условии, если собаке будет оказана вся необходимая помощь. "Данное животное поступило у нас 29 января. На сегодняшний день пребывание в стационаре в 1650 рублей плюс препараты, которые выписаны ветврачом. Также нужно констатировать факт, что животное на сегодняшний момент не встает на тазовые конечности, поэтому лечение требует своего продолжения", - сообщил Александр Тихенко, заместитель начальника Иркутской городской ветеринарной станции.

Помочь Елене может каждый неравнодушный телезритель. Связаться с девушкой вы можете по телефону 89025661889.