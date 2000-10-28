Более 170 миллионов рублей незаконно обналичили "черные банкиры" в Иркутске 13:57, 02 февраля 2018 г.



Теперь организованная группа из 13 человек предстанет перед судом. Злоумышленники использовали банковские счета несуществующих подставных компаний. Они зарегистрировали 28 фирм-однодневок. Через них "черные банкиры" обналичивали крупные суммы. Часть средств оставляли себе в качестве вознаграждения.

Оперативники изъяли десятки сотовых телефонов, цифровые носители, поддельные документы, бланки, печати, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций. По оперативным данным, в обороте мошенников могло находиться более миллиарда рублей. "Разработка деятельности группы началась по материалам, полученным от налоговых органов, которые в ходе камеральных налоговых проверок установили факты обналичивания в значительных объемах. Было проведено более 30 обысков по местам расположения офисов подпольной организации", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Нелегальный доход злоумышленников составлял десятки миллионов рублей. На все средства, находящиеся на счетах фиктивных компаний, наложили арест.