Ситуацию со снявшимися с соревнований в Иркутске легкоатлетами "раздули" 18:23, 01 февраля 2018 г.



Так прокомментировал первые итоги расследования спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников. Комиссия проверяет объяснительные спортсменов.

Крупоршников отметил низкий уровень организации региональных первенств. Например, один участник выступал на соревнованиях, но его спутали с однофамильцем и в список снявшихся занесли ошибочно. К тому же подать заявку на участие можно было без стартового взноса. И фамилии вносили, не зная, приедут ли легкоатлеты на соревнования или нет. Из 40 заявившихся читинцев деньги выделили лишь 15.