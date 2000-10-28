Алексею Негодайло вернут олимпийскую медаль Игр-2014 18:21, 01 февраля 2018 г.



Оправданы 28 российских спортсменов, которых обвинили в приеме допинга. Арбитражный суд в Лозанне постановил, что доказательств, которые собрал Международный олимпийский комитет недостаточно и, значит, наши спортсмены отстранены от соревнований незаконно. Среди них и бобслеист Алексей Негодайло.

В список оправданных вошли также Ольга Стульнева, Людмила Удобкина - бобслей, Максим Вылегжанин - лыжные гонки, Татьяна Иванова и Альберт Демченко - санный спорт. Чемпиона Олимпийских игр Сочи-2014 Алексея Негодайло лишили золотой медали в ноябре. Теперь его награда остается с ним и результат выступлений на Играх в Сочи тоже в силе.