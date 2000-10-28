Мини-библиотеки открываются в многофункциональных центрах области 18:17, 01 февраля 2018 г.



Книги безвозмездно. Но на время. В центрах "Мои документы" стартовал популярный международный проект - буккроссинг. Флагманом стал многофункциональный центр в Ангарске. Первые мини-библиотеки собрали сами сотрудники. Книги можно почитать в очереди или взять домой с главным условием: издания необходимо вернуть в любой из центров города.

"На сегодняшний день центр "Мои документы" - самое посещаемое региональное учреждение. Ежемесячно к нам обращаются до 300 тысяч жителей, поэтому для нас важно сделать наши центры удобными, уютными и комфортными для заявителей. Поэтому у нас и появилась идея создать такую мини-библиотеку. Заявители интересуются, что нас удивило, книгами, которые не относятся к легкому чтиву. Один из заявителей очень увлекся книгой о декабристах и захотел забрать ее домой", - рассказала Анна Милицына, директор ГАУ "МФЦ ИО".

В ближайшее время мини-библиотеки появятся во всех многофункциональных центрах области. Их сотрудники призывают горожан проявить активное участие в обмене книгами.