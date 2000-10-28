Избирательная кампания по выборам в молодежную городскую думу стартовала в Иркутске 18:13, 01 февраля 2018 г.



С 6 февраля комиссии начнут принимать документы от кандидатов. Депутатом может стать любой житель города от 18 до 35 лет. В состав молодежной думы войдут 35 человек. 12 из них делегируют общественные организации. Отбором будет заниматься наблюдательный совет. Трое депутатов перейдут из прежнего состава. Остальных ждет голосование. Кстати, в этом году зону ответственности народных избранников не будут делить по округам. Соответственно, и проголосовать за кандидатов можно будет из любого района Иркутска.

Ирина Ежова, председатель думы г.Иркутска: Мест для проведения голосования у нас будет определено четыре. Это традиционно по округам. А агитацию можно проводить, приводить своих сторонников, и участвовать в голосовании будет практически весь город. Мне кажется, это достаточно интересная история. И мы надеемся, что у нас в этом году будет гораздо больше желающих.

Алексей Савельев, депутат думы г.Иркутска: Прежняя молодежная дума работала достаточно эффективно, но больше был уклон на какие-то волонтерские работы. Для молодежной думы нового созыва мы все-таки надеемся, что это будут помощники для депутатов, которые будут обсуждать те же самые вопросы, которые обсуждаются на площадке думы города Иркутска.

Голосование пройдет 24 марта. А 26 числа избирательная комиссия огласит результаты. Молодежную думу в Иркутске избирают сроком на три года.