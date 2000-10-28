Новые детские сады и физкультурно-оздоровительный комплекс появятся в Иркутске в 2018 году 18:08, 01 февраля 2018 г.



Два новых детских сада откроют в Иркутске к 1 сентября на станции "Батарейная" и улице Байкальская. Также продолжают капитальный ремонт в 119-м и 77-м садах. Одно из главных событий для иркутян в этом году - ввод в эксплуатацию нового физкультурно-оздоровительного комплекса на бульваре Рябикова.

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77-й детский сад, открытый в 1977 году, сегодня выглядит как новенький. То, что это капитальный ремонт старого здания, выдают перекрытия внутри и яркие рисунки на стенах. На реконструкцию основной блок закрыли прошлым летом. Уже в апреле обещают сдать. Прежние керамзито-бетонные панели демонтировали, их заменили на газобетонные блоки. И главное нововведение будет внутри: группа для детей с ограниченными возможностями. Лекотека как форма дошкольного образования для Иркутска и области, в целом, достаточно новое понятие. Сегодня подобную программу реализуют на базе одного детского сада №100. "У нас есть понимание, что в 18-м садике нужно сделать такую комнату. И, скорее всего, еще в одном саду мы такую комнату откроем. В разных районах города у нас будут предусмотрены специализированные комнаты. Я еще раз повторяю, это очень нужно и важно", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

А это будущий физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, где разместятся универсальный полноразмерный зал, комнаты для занятий хореографией, тренажерные залы, раздевалки и душевые кабины, а также бассейн длиной 25 метров на 6 дорожек. "Таким зданием не может похвастаться Иркутская область. Из технологичных особенностей хочется отметить конструктивные решения по бассейну. Там особо прочный бетон, специальные гидроизоляционные составы. И довольно сложные климатические установки", - сообщил Евгений Смирнов, главный инженер компании-подрядчика.

Из главных особенностей - доступность для маломобильных посетителей: лифты, пандусы и широкие двери. Сдать объект подрядчик планирует к концу этого года.