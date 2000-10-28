Рыбных дней у школьников областного центра теперь будет больше 17:58, 01 февраля 2018 г.



На комбинате питания Иркутска открыли новое производство: теперь там выпускают четыре дополнительных вида продукции. Это тефтели из минтая и горбуши и котлеты из тех же видов рыб. Пока их выпускают в небольшом объеме, но уже весной планируют производить до 120 тысяч штук в месяц.

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Рыбное филе, сливочное масло, молоко и сухари. Котлеты из минтая и горбуши должны быть приятными на вкус, без характерной горечи. Рецептура разработана специально для школьников: полуфабрикаты готовят на пару, без добавления специй. Берут только филе, в отходы приходится отправлять до 50% от целой рыбы. В день в этом цеху производят тысячу котлет и тефтелей. "Проходит она несколько этапов. Первый этап - это измельчение на мясорубке. Измельчается она дважды. Затем поступает в фаршемес. И там происходит составление фарша. Выход котлеты составляет 84 грамма", - рассказала Марина Голунова, начальник мясорыбного цеха комбината питания г.Иркутска.

Много нового оборудования закупать не пришлось: рыбные котлеты делают в отдельный день в мясном цехе. Приобрели только новый фаршемеситель. А вот сотрудников пришлось переобучать: разделка и обвалка рыбы требует совершенно других навыков. Кстати, новые блюда уже пришлись детям по вкусу. "Первую партию - пять тысяч штук - мы пустили в сады, которые находятся поблизости от комбината. Но к весне 2018 года, я думаю, мы выйдем на полный объем и будем снабжать все образовательные учреждения города Иркутска. Мы уже пробную партию отправляли, чтобы взять обратный отзыв от детей. Пока претензий не было, они с удовольствием едят", - сказал Виктор Беляев, директор МУП "Комбинат питания Иркутска".

Ну а следующих изменений ждут в весеннем меню. В период авитаминоза школьникам и дошкольникам добавят больше фруктов, салатов из отварных овощей, а также полезную запеканку из печени с гречкой. А еще комбинат питания закупил новые рецептурные справочники. Салаты и вторые блюда, приготовленные по обновленным требованиям, войдут в меню осенью.