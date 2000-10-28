Иркутянка попала в ДТП из-за плохой работы коммунальных служб 17:52, 01 февраля 2018 г.



Не своя колея. Иркутянка попала в ДТП из-за плохой работы коммунальных служб: ее машину занесло на нечищеной дороге. Причем женщину угораздило врезаться в дом. Как оформлять такие автоаварии и кто в итоге оплатит ремонт иномарки? Об этом расскажем в следующем материале.

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С момента аварии, в которую попала иркутянка Елена Дубровина, не прошло и недели. В прошлую субботу женщина ехала с работы, на спуске машина нырнула в арочный проезд дома номер 201 на улице Байкальской, но выехать из него так и не получилось. "Затормозить достаточно тяжело, поскольку здесь идет спуск и машины, как правило, тащит. Что, собственно говоря, у меня и случилось - машину тащило. Здесь была еще встречная машина, мою машину развернуло и ударило в это здание в столб", - рассказывает Елена Дубровина.

Причем ехала девушка медленно, а резина на колесах шипованная. Но с такой ледовой коркой не справились и шипы. Елена позвонила в страховую компанию, там ей объяснили: ждать выплат, а тем более выезда на место аварийного комиссара не стоит. До приезда экипажа ДПС в ее транспорт въехала еще одна машина. В итоге общий ущерб от аварии достиг нескольких десятков тысяч рублей. "Капот домиком встал, это мне его уже выправили, чтобы закрыть и можно было ездить. Бампер, радиатор, экран, фара полностью разбита, габарит работает, но тоже надо менять. И на такой машине все равно приходится ездить, потому что другого нет у меня выбора", - говорит Елена Дубровина.

Этот участок дороги легким для проезда не назовешь. Арка узкая, проезд зимой превращается в бобслейную трассу.

В доме располагается медсанчасть. Поэтому здесь еще много и пешеходов, преимущественно пожилых. А вот тротуаров нет.

Как пояснили автоюристы, в случае подобных ДТП все зависит от грамотности оформления происшествия. "Страховым случаем это не является. Если вы попали в такое ДТП, то необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы они выехали на место ДТП, зафиксировали его, составили акт о некачественном дорожном полотне, и с этим документом уже необходимо обращаться с претензией в дорожную службу. Ну и в дальнейшем в суд, если вдруг вам не заплатят по претензии. У нас есть такой опыт, и этот опыт положительный", - объясняет Евгений Лукьянов, уполномоченный представитель межрегиональной ассоциации аварийных комиссаров по Иркутской области.

Решится ли положительно и этот случай, не ясно. Того, кто отвечает за состояние проезда, оказалось не просто найти. "Данный проезд - это между двумя домами - 201 и 203, то есть он не вдоль домов идет. Он предлагался уже на собраниях жителям и 201 дома, и 203. Жители не захотели включать себе в тариф по уборке территории. Там буквально не дороже 40 копеек с квадратного метра, данную территорию, конечно бы, убирала управляющая компания ежедневно. Проезд по Байкальской, 201 с периодичностью убирается. То есть когда к нам обращаются жители данного микрорайона, мы отправляем туда грейдер, и данная территория убирается. Не далее как неделю тому назад она была опять убрана", - сообщил Вадим Котляр, зампредседателя комитета по управлению Октябрьским округом г.Иркутска.

Местные жители говорят: территорию только попытались убрать, но трактор не смог сломать толстый лед и уехал ни с чем. В администрации Октябрьского округа сегодня пообещали: завтра проезд очистят от снега. Ну а Елена Дубровина планирует отправиться к юристам, чтобы составить претензию.