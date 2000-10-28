Хоккейный "Ермак" всухую проиграл дома 15:21, 01 февраля 2018 г.



На своем поле ангарчане принимали "Сарыарку" из Караганды. Счет первыми открыли гости уже спустя 3,5 минуты. А затем ловко удвоили свое преимущество. Активно забивали гости и во втором периоде.

За 46 секунд до финальной сирены карагандинцы отправили в ворота шестую шайбу. 6:0 - в пользу "Сарыарки". За последние годы это самое крупное поражение "Ермака" на домашней арене. "Команда соперника была сегодня быстрее нас. Думали быстрее нас на поле. Чего бы и нам хотелось. Разберем этот матч от и до", - сказал Марат Аскаров, главный тренер ХК "Ермак".