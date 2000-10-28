Иркутские боксеры успешно выступили на чемпионате в Междуреченске 15:19, 01 февраля 2018 г.



Пятнадцать золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей. Эти соревнования в Сибирском округе по боксу иркутская команда провела блестяще. Наши спортсмены в общекомандном зачете стали первыми. Вторыми были кемеровчанки, а замыкают тройку лидеров красноярцы.

Всего чемпионат в Междуреченске собрал более 120 бойцов. Сезон продолжается. Иркутские боксеры готовятся к следующим стартам. В середине февраля первенство России среди юниорок в Подмосковье. Еще одни всероссийские старты в марте в Анапе. А 25 марта в Улан-Удэ чемпионат России среди женщин.