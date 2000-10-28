Полное лунное затмение иркутяне смогли наблюдать в телескопы на специально оборудованных площадках 15:17, 01 февраля 2018 г.



Уникальное явление наблюдали жители Сибири. Сотни любителей астрономии собрались у памятника Александру III, чтобы увидеть полное лунное затмение в телескопы. Несмотря на частичную облачность, им удалось посмотреть все фазы погружения Луны в тень Земли.

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В 19 часов 48 минут по местному времени Луна начала погружение в тень Земли. Смотреть полное лунное затмение можно и без специального оборудования. Но куда интереснее наблюдать за ночным светилом в телескоп. Более двух тысяч человек по всей области собрались на специально оборудованных площадках, чтобы посмотреть полное лунное затмение с начала и до завершения. Интересное явление продлилось до двенадцати ночи. Ни облачная и морозная погода, ни длительное ожидание в очереди не смогли испортить настроение любопытным горожанам. Наблюдатели охотно делились впечатлениями.

- О вот здесь вообще здорово. Полумесяц такой. Интересно.

- В такой большой телескоп первый раз смотрим. Что-то новое посмотреть, увидеть. Затмение Луны не каждый день.

- Луна закрывается потихоньку!

- Самое интересное, когда после затмения появляется красный оттенок. Даже как-то волнующе, мне кажется.

- Самое интересное это то, что Луна закрывается.

В Иркутске оборудовали телескопами четыре площадки для наблюдения, а также по одной в Шелехове и Ангарске. Жителям читали лекции, рассказывали интересные факты о Луне, Земле, Солнце и космосе. "Рассказываем иркутянам о том, что это за явление, что происходит во время этого явления, почему происходит лунное затмение. Вблизи полнолуния Луна оказывается в ближайшей части своей орбиты, то есть в перигее. И, соответственно, Луна становится немного больше, чем мы обычно ее наблюдаем", - объясняет Павел Никифоров, исполнительный директор Иркутского планетария.

Лунное затмение горожане наблюдали во всей красе. В земной тени луна была больше часа. Следующее затмение будет 27 июля этого года. Оно станет самым продолжительным в XXI веке - 103 минуты. Рядом с Луной в это время окажется Марс. А это придаст максимальный блеск планете и лучшие условия для ее наблюдения.