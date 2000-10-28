В России упростили процедуру усыновления детей 15:11, 01 февраля 2018 г.



Теперь оформить документы на опеку и попечительство можно быстрее. Но это лишь ненамного облегчает жизнь приемным родителям. Чтобы стать мамой и папой для неродного ребенка, им нужно пройти целую череду испытаний. До заветного ответственного шага доходят не все.

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Школа приемных родителей - с нее начинается путь к усыновлению. Обязательная программа утверждена министерством социального развития и содержит 53 учебных часа. Это полтора месяца занятий. В Иркутске школу открыли в октябре 2011 года. За это время обучение в ней прошли больше тысячи человек. С потенциальными родителями работают пять преподавателей: изучают медицинские, социально-правовые, психолого-педагогические аспекты. Как воспитывать и развивать приемного ребёнка? Здесь учатся быть готовыми к трудностям, которые возникают в каждой приемной семье. Главное - преодолеть процесс адаптации, который может длиться до двух лет. Первые конфликты, трудное поведение. И только после стабилизация. Но главное - здесь помогают сделать осознанный выбор. "Система обучения в школе приемных родителей не является выдачей каких-то рецептов, каких-то конкретных рекомендаций. То есть школа учит анализировать ситуацию, в которой находишься, и квалифицированно принимать решения. И по окончании школы, конечно, чтобы каждый будущий родитель, участник нашей школы, он для себя сказал: да, я буду брать ребенка в семью или нет, я не буду брать ребенка в семью. Они даже уже на последнем занятии нас благодарят и говорят, что нужно такие школы делать не только для приемных, но и для биологических родителей", - говорит Людмила Левина, руководитель отдела центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Школы приемных родителей работают в каждом муниципальном образовании Иркутской области. К тому же везде есть отделения, куда родители могут обратиться за помощью. С этого года в России упростили процедуру принятия ребенка в семью. Но это касается только сбора документов. Теперь многие справки органы опеки будут запрашивать самостоятельно. Потенциальным приемным родителям не придется подолгу собирать нужные бумаги. В 10-дневный срок им обязаны предоставить решение. "Сложность основная возникала при получении документов, подтверждающих отсутствие судимости. До месяца сроки получения таких документов доходили. На сегодняшний день документы, которые предоставлялись гражданами, которые касались пенсионного законодательства, выписки из домовой книги, также упрощены, они будут самостоятельно запрашиваться органами, тем самым гражданам следует обращаться только с соответствующим заявлением, предоставляя более упрощенный перечень документов", - рассказал Алексей Гордилежа, начальник управления опеки и попечительства министерства социального развития Иркутской области.

Сейчас в России есть три формы устройства детей в семью. Усыновление - когда дети из детдома в судебном порядке приравниваются к биологическим и их больше не обеспечивает государство. Эта процедура самая сложная, кандидатов в усыновители проверяют очень тщательно. Безвозмездная опека - в этом случае приемные родители получают пособие на содержание ребенка. И опека возмездная - когда опекун, помимо пособия, получает ежемесячное денежное вознаграждение за свой труд. И как раз последняя форма преобладает. Сегодня в регионе 15 тысяч детей живут под опекой.

А в детдомах пытаются компенсировать детям отсутствие родителей. Психологи и педагоги проводят занятия по коррекции эмоциональной сферы, учат детей общаться, доверять, выражать свои чувства. Они поют, танцуют, отдыхают в сенсорных комнатах, ходят в театры и празднуют дни рождения. Но даже все это не позволяет детям развиваться в полной мере. И чем раньше ребенок окажется в семье, тем лучше. "Даже если у ребенка есть отставание в развитии, то есть задержка психического развития, то, попадая в семью, пусть это будет биологическая семья, пусть родственные какие-то связи, либо это приемная семья, если ребенок получает эмоционально вот то тепло, доверие, взаимопонимание, конечно же, ребенок начинает гармонично развиваться", - подчеркивает Любовь Филимонова, педагог-психолог.

Еще 10 лет назад в госучреждениях региона проживали 9 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас в детских домах остаются две тысячи человек. А это значит, что люди все чаще решаются на сложный путь и большой поступок - стать приемными родителями.