В Иркутске стартовала запись на курсы в клуб "Старость в радость" 15:05, 01 февраля 2018 г.



На занятия ждут жителей Иркутска в возрасте от 55 лет и старше. Направлений для обучения несколько: "Бабушка-онлайн" - повышение компьютерной грамотности, "Бабушка-полиглот"- курсы по изучению иностранных языков, "Бабушка-фитнес" - занятия йогой и лечебной физкультурой, "Бабушка-гламур" - обучение по уходу за собой, имиджу и красоте. Кроме того, иркутянам в возрасте предлагают курсы "Рисунок с нуля" и "Дедушки и внуки". Записаться можно на сайте "Общественная жизнь города Иркутска". Более подробную информацию можно узнать по телефонам 8 (3952) 520-414, 520-416.