Должников Иркутской области не пускают зарубеж 14:28, 01 февраля 2018 г.



Причем за 2017 год людей, которые должны крупные суммы кредитным организациям, выплаты по алиментам, имеют непогашенные административные штрафы, стало в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. В праве выезда сейчас ограничены более 90 тысяч жителей Иркутской области, их совокупный долг 24 миллиарда рублей. Сейчас допустимый предельный лимит суммы задолженности 30 тысяч рублей.

Судебные приставы в обязательном порядке уведомляют должников. Однако очень часто люди надеются на авось и в итоге оказываются перед фактом уже будучи в аэропорту. "У нас был такой случай: с 30 на 31 декабря у нас должник хотел улететь в Таиланд на Новый год. Задолженность была 144 тысячи - алименты. Буквально за два часа до рейса он позвонил на горячую линю, оплатил задолжность144 тысячи, и сняли ограничение. Должник улетел рейсом с 30 на 31 декабря", - рассказала Екатерина Бова, главный специалист отдела организации исполнительного производства управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Ограничение выезда зарубеж - мера действенная. Так, в прошлом году неплательщики в общей сложности вернули более 300 миллионов. Почти 100 из них - это задолженность по кредитам, 20 - алименты, 10 - административные штрафы.