Из поселка Березовый в Маркова пустят маршруты в Иркутск 14:23, 01 февраля 2018 г.



Для этого летом в населенном пункте построят разворотную площадку. Об этом сообщили в министерстве транспорта Иркутской области. Несколько дней назад жители Березового пожаловались, что с 1 февраля минтранс закрывает самый удобный маршрут Березовый-Академгородок. Объявления об этом были развешаны в поселке. Выяснилось, что ведомство не имеет к этому никакого отношения. Более того, маршрут, о котором идет речь, нелегальный. Сейчас через Березовый ходят три утвержденных маршрута и все межмуниципальные.