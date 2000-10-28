Более полутора килограммов героина изъяли полицейские в Братске 14:22, 01 февраля 2018 г.



Крупную партию наркотиков перевозили под капотом седана. Машину остановили для досмотра на трассе города металлургов. В моторном отсеке, где расположен блок воздушного фильтра, оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет с порошком серо-белого цвета.

Водителя подозрительной машины доставили в следственный отдел. А находку направили на химическую экспертизу. "Качественная реакция показывает нам изменение окрашивания. Это говорит о том, что в составе этого вещества присутствуют алкалоиды опия, а также их ацетил производные", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовное дело. Предполагаемый владелец машины - 34-летний иркутянин. Ему грозит от 15 лет тюрьмы либо вовсе пожизненное заключение.