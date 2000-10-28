Фигуранта дела о смертельном "Боярышнике" оштрафовали на 250 тысяч рублей 14:19, 01 февраля 2018 г.



Мужчина занимался незаконным производством незамерзающей автомобильной жидкости для стекол. Для этого осенью 2016 года он приобрел метиловый спирт. Ядовитое вещество смешивали с водой, отдушкой и красителями. Такой "коктейль" разливали в пластиковые канистры, а затем продавали. Таким образом обвиняемый заготовил более 150 тысяч литров "незамерзайки".

Как выяснили следователи, один из рабочих этого подпольного цеха поставлял метанол производителям "Боярышника". От отравления им год назад скончались 78 человек. За незаконный оборот ядовитых веществ суд назначил бизнесмену штраф, а также лишил его права заниматься определенными видами деятельности.