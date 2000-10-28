В Иркутском музее декабристов воссоздали обстановку комнаты Михаила Волконского 18:37, 31 января 2018 г.



Как выглядел кабинет молодого дворянина в середине XIX века? В Иркутском музее декабристов воссоздали обстановку комнаты, в которой работал сын Сергея Волконского Михаил. Уникальную мебель привезли из Санкт-Петербурга. В чем ее ценность и кто помог с приобретением редчайших экземпляров, расскажем далее.

О Михаиле Волконском в музее рассказывают с искренним интересом. Любимый сын Марии Николаевны прожил долгую и активную жизнь, занимался судебными реформами и народным образованием. А начинал карьеру Михаил Сергеевич в Иркутске чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Муравьеве-Амурском. Воссоздать кабинет сына декабриста в музее мечтали давно. Помог фонд "Возрождение традиций".

В антикварном салоне Петербурга для Иркутска фонд приобрел шесть уникальных предметов мебели из красного дерева. Парные книжные шкафы, например, созданы по проекту теоретика неоклассицизма, известного архитектора Ивана Фомина. Известно, что они стояли в кабинете видного санкт-петербургского сановника Половцева. Диван-канапе вышел из мастерской Тура, поставщика Его Императорского Величества. Аналог этого канапе и родственные предметы находятся в Петергофе и Царском селе. Обстановку, в которой трудился Михаил Волконский, воссоздали максимально точно. "Известно, что его кабинет был оформлен зелеными обоями, зелеными драпировками и обивка на мебели была зеленой. Это из воспоминаний и писем тех людей, которые жили в этом доме после отъезда Волконских. Как известно, он сдавался внаем. Но эти предметы просто поражают нас. В немногих музеях России есть такие предметы мебели", - рассказала Елена Добрынина, директор Иркутского музея декабристов.

Есть и еще один повод для гордости у музея декабристов. "Альбом есть памятник души" - так называется новое издание. Это практически точная копия альбома Елены Федоровны Руперт, жены губернатора Восточной Сибири Вильгельма Яковлевича Руперта. Подлинник хранится в фондах Национального музея Республики Бурятии. "Елена Аркадьевна, наш директор, ездила в Улан-Удэ, чтобы отфотографировать все листочки этого альбома с тыльной стороны, с лицевой стороны, затем собрать и начать глубокую, вдумчивую научно-исследовательскую работу в плане поиска информации о том, что это за художники, кто изображен на портретах, какие это виды, какая это местность, работа была проведена колоссальная", - говорит Надежда Мусабирова, заместитель директора Иркутского музея декабристов.

Многие художники-авторы картин были дружны с семьей Волконских. Издание вышло тиражом в 500 экземпляров и сразу попало в разряд редких.