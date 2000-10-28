Занятия для школьников по военному делу начались в Иркутске в центре "Патриот" 18:30, 31 января 2018 г.



Первый этап ремонтных работ здания завершился, и в учреждение переехал военно-патриотический клуб "Святослав", юнармия и рота Почетного караула. В центре оборудованы раздевалки, кабинеты для педагогов, конференц-зал, учебные классы, музей. Сегодня ход работ проверил мэр Дмитрий Бердников.

В этом году начнется ремонт третьего этажа. Обустроят помещения для проведения военных сборов школьников. В центре "Патриот" будут проводить занятия и для педагогов военно-патриотических клубов, преподавателей ОБЖ. Напомним, здание бывшего военного городка Министерство обороны России передало в собственность муниципалитета чуть более года назад.