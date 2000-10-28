"Благотворительные гастроли" поддержат некоммерческие организации в регионах России 17:46, 31 января 2018 г.



В течение трех дней специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга проводили семинары для представителей НКО в Иркутске. Желающие поучиться нашлись не только в областном центре, приехали общественники из других городов региона.

Общественники представляют очень разные сферы деятельности: экологическая направленность, социальная, сфера образования и культуры. Но проблемы зачастую у всех некоммерческих организаций общие: юридическая грамотность, ведение отчетов о своей деятельности, позиционирование себя в обществе. "Важнейшее, возможно, это недостаток коммуникации между НКО, СМИ и государством. Эти три сектора часто друг о друге не знают, не понимают, воспитывают недоверие. Мы пытаемся заставить их говорить", - отметил Валерий Панюшкин, главный редактор информационного портала "Такие дела".

Также эксперты оценили проекты, которые презентовали некоммерческие организации Иркутской области. Лучшая, на взгляд жюри, идея получит материальную поддержку в рамках президентского гранта - сто тысяч рублей.